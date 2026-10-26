"Riesce nell'impresa di non fare gol a un metro". Voti e pagelle Olivera
Rassegna Stampa 00:15
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Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata valutata la prestazione del giocatore del Napoli Mathias Olivera in Napoli-Roma? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.
- Gazzetta dello Sport 5,5 Vanifica una progressione straordinaria di Hojlund: con la porta mezza vuota, centra Gollini in tuffo disperato. Sognerà Soulé per diverso tempo.
- Il Mattino 6 L'errore a un metro dalla porta è grossolano. Rensch è l'uomo chiamato a tamponarne le sgroppate. In fase di non possesso, il duello è lo stesso, anche se a metà campo invertite, con l'uruguaiano che parte molto bene. Primo tempo di grande costanza nelle due fasi.
- Repubblica 5 Riesce nell'impresa di non fare gol a un metro dalla porta.
- Corriere dello Sport 5,5 Tentava di prendere Soulé neanche fosse un pescatore a mani nude. Ha spinto tanto, però si è pure mangiato un gol sulla linea di porta.
- Tuttosport 6 Una buona prestazione di corsa e volontà - però su quella chance al 41’ poteva fare mooooolto meglio.
- Corriere della Sera 5,5
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