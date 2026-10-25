Da quando è arrivato in Serie A McTominay è primo in una speciale classifica che riguarda i top-5 campionati d'Europa

Ultime notizie SSC Napoli - Da quando milita in Serie A (2024/25), Scott McTominay è il centrocampista dei maggiori 5 campionati europei che ha segnato più gol di testa tra tutte le competizioni: 11 - seguito da Casemiro e Tolisso a quota 10.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, quattro gol in cinque giorni: "C’è una parola, tornata di moda tra i giovanissimi negli ultimi tempi, ed è aura. Quella che Scott McTominay ha nel Dna e ha portato nel Napoli da quando è tornato dopo l’intervento chirurgico dell’8 settembre. La doppietta contro la Roma ha coinciso anche con un’altra cifra significativa: le 250 presenze nei cinque maggiori campionati europei. Un percorso che racconta il peso acquisito da McT nel calcio italiano e nel Napoli".