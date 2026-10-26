Allegri rischia la squalifica per il post Napoli-Roma! Gli ispettori della Procura Federale hanno visto e ascoltato il suo sfogo

Ultime notizie SSC Napoli - «Non ho detto nulla», ha raccontato Allegri dopo Napoli-Roma a chi gli chiedeva le motivazioni della sua espulsione. Il nodo, come scrive il Corriere della Sera in edicola, rischia di diventare quel che l’allenatore del Napoli ha detto dopo essersi visto sventolare il cartellino.

Gli ispettori della Procura Federale sabato al Maradona hanno visto e ascoltato un tecnico particolarmente agitato all’uscita dal rettangolo di gioco e in generale in tutto il post partita "in cui ha fatto fatica a contenere la rabbia e l’adrenalina. Ci sarebbe più di una frase andata ben al di là del consentito, tra quelle che oggi saranno prese in esame dal Giudice Sportivo. Che cosa rischia Allegri? Più di una giornata di squalifica, oltre quella ovvia post cartellino rosso, oppure una multa aggiuntiva".