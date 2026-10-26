Bucchioni anticipa: "Allegri potrebbe essere deferito per colpa di questa frase"

Editoriale di Enzo Bucchioni per TMW. Nel corso del suo approfondimento sull'ultimo turno di Serie A, il giornalista si è pronunciato anche sul Napoli e Massimiliano Allegri.

Ecco quanto scrive:

A Napoli Allegri invece che con gli arbitri avrebbe dovuto prendersela con Beukema per una ingenua sceneggiata che ha lasciato libero Balerdi di pareggiare.

Comunque il quarto uomo di turno dovrebbe essere meno fiscale e non fare il fenomeno. In certi momenti complicati e concitati come quello vissuto da Allegri, se non ci sono reazioni clamorose, intervenire è solo fiscalismo, può creare inutili tensioni come successo a Napoli con Sacchi.

In certi casi come quarto uomo sarebbero preferibili le tre scimmiette.

Allegri poi è andato oltre negli spogliatoi e con la frase che ha lanciato sospetti sulla conquista della Champions da parte della Roma nella passata stagione, ora potrebbe essere deferito. Il vero problema, però, è stato in campo. Allegri ha tardato le sostituzioni, dopo il due a zero andava spenta la partita, rallentando i ritmi, tenendo palla. Serviva Lobotka,serviva la velocità di Vergara, e invece Allegri non ha fatto niente di quello che una volta era la sua specialità: leggere la partita.