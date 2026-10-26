Il Mattino su McTominay: è il bomber di scorta che serviva ad Allegri, un gesto è il manifesto del suo strapotere

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino esalta la prestazione di Scott McTominay, un'altra doppietta anche alla Roma dopo quella al Bodo in Champions League:

"Mastica amaro lo scozzese che nella notte del Maradona si è inventato due gol diversi tra loro, ma ugualmente bellissimi. Il primo di rabbia, da attaccante vero, lui che attaccante non è. Si è tuffato sul pallone due volte (il gol era buono già al primo tentativo) e alla fine lo ha anche calciato con il piede, per ribadire la voglia di dimostrare la sua forza. È fortissimo. E su questo non si discute. Perché un centrocampista che segna con tanta facilità e tanta frequenza è una benedizione per allenatori e compagni di squadra che se lo possono godere. Contro il Bodo ha fatto gol a 42 giorni dall'intervento al cuore, dimostrando che il suo ritorno in campo è fondamentale per la rinascita di questo Napoli alla disperata ricerca di un leader sotto porta. Le polveri bagnate di Hojlund, infatti, imponevano ad Allegri la necessità di trovare un bomber di scorta, un centravanti "di riserva" da utilizzare in questo periodo di magra per le punte. E allora ecco Scott, che di fatto i gol li ha sempre fatti. Era mancato come l'aria al Napoli, perché quando c'è lui le difese avversarie tremano, a prescindere. Il secondo gol, arrivato con una sassata da distanza siderale, è il manifesto dello strapotere di McTominay, dotato da madre natura di una infinità di soluzioni da utilizzare all'occorrenza".