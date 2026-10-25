Ultime notizie SSC Napoli - Il rimpianto del Napoli è enorme: riuscire ad addormentare la Roma, poi farsi rimontare due volte e buttar via punti che avrebbero rilanciato la squadra in campionato, significa restare in un limbo, non riuscire a rientrare nella corsa verso le posizioni Champions. Ne parla il Corriere della Sera.

"Il peccato stavolta è mortale, perché il Napoli gioca la miglior partita della stagione, si confronta con la Roma a viso aperto e lo spettacolo al Maradona è imprevisto e imprevedibile.

Qualcuno avrebbe mai potuto pronosticare il gol di Anguissa in rovesciata e Malen che a tu per tu con Meret smarrisce il killer istinct? Il risultato finale (3-3) non dà l’idea di quella che è stata la gara, forse la più bella vista finora in serie A per intensità, ritmo e proposta tattica"