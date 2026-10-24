McTominay, c'è un dato che lascia il segno: nessuno come lui in Europa

Dal suo arrivo in Italia, Scott McTominay ha dimostrato di avere un’arma in più: il colpo di testa. Il centrocampista del Napoli si è ritagliato un ruolo da protagonista anche sotto questo aspetto, distinguendosi per una capacità realizzativa che lo colloca ai vertici del calcio europeo.

McTominay, Napoli e gol di testa: il primato in Europa

Come evidenziato da OptaPaolo, dall’inizio della stagione 2024/25, anno in cui è approdato in Serie A, Scott McTominay è il centrocampista dei cinque maggiori campionati europei ad aver realizzato più gol di testa considerando tutte le competizioni.

Il dato è significativo: lo scozzese ha raggiunto quota 11 reti aeree, superando due nomi di assoluto rilievo come Casemiro e Tolisso, entrambi fermi a 10 gol.

Una statistica che conferma la capacità del centrocampista azzurro di incidere anche negli inserimenti offensivi e nel gioco aereo.