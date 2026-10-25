Gazzetta - Sul 3-3 Beukema crolla a terra come colpito da un meteorite! Quel che resta è l’ira di Allegri che fatica ad evaporare

Ultime notizie SSC Napoli - All’89’ proteste del Napoli per un presunto fallo di Balerdi su Beukema all’inizio dell’azione del 3-3, scrive la Gazzetta dello Sport nella propria moviola, ma il giocatore della Roma “sfiora solamente l’avversario che crolla a terra come colpito da un meteorite e poco dopo si rialza. Corretto convalidare”.

Il quotidiano aggiunge:

“Quel che resta del Napoli e d’una partita bellissima, due volte avanti e due volte ripreso, è l’ira di Allegri che fatica ad evaporare. È una notte intrisa di veleno, con il benessere preso a spallate al minuto 89’ e domande che restano lì a galleggiare nel vuoto pneumatico delle tenebre: cosa è passato per la testa a Beukema, finito in terra come un palloncino sgonfiato? E quanto ha inciso il destino, modificando non solo l’umore ma l’orizzonte di una squadra che avvertiva d’essersi rilanciata?”