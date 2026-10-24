Roma, Gasperini: "Gara importante, vincere oggi di darebbe consapevolezza e forza. Sarebbe una grande spinta"

Calcio Napoli – Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima della partita contro il Napoli.

Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Sarà una partita bella ed importante. Il recupero di Cristante è importante, per un discorso numerico ma anche per il suo valore. Con lui siamo più duttili, può entrare anche dietro la punta facendo rifiatare qualcuno. Ci dà possibilità di avere anche varianti. Indirizzare la stagione? E' presto in termini definitivi, ma se vinciamo oggi sarebbe un ulteriore passo di consapevolezza e di forza. Sarebbe una grande spinta".