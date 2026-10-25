Beukema si scusa: "Ci sono momenti da cui imparare, lo farò. Mi dispiace" | FOTO

Sam Beukema con una story su Instagram si rivolge al popolo napoletano dopo quanto accaduto ieri in Napoli-Roma. Il 3-3 della Roma nasce da una sua simulazione dopo un contatto leggero con Balerdi che non solo gli fa perdere posizione ma fa fermare per un attimo anche tutta la difesa del Napoli che subisce poi il gol beffa del 3-3. Quanto quanto scritto ora da Beukema sui social:

"Dispiace per come è finita ieri. Ci sono momenti da cui imparare e da cui ripartire con ancora più determinazione. Lo farò. Testa alta e lavorare".