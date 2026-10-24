Malagò: "De Laurentiis mette in vendita il Napoli? Ecco cosa penso"

Ultime notizie calcio Napoli - Giovanni Malagò, Commissario straordinario Figc, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Repubblica dove ha parlato anche di Aurelio De Laurentiis.

Malagò: "De Laurentiis? Credo sia vero che preferisca un napoletano nella vendita del Napoli"

Queste le parole di Giovanni Malagò a Repubblica:

Ha l'impressione che gli arbitri abbiano spento il Var? "Diciamo che lo accendono molto meno. Ho visto che c'è qualche società che si è lamentata, ma questo non credo stupisca. Bisogna dare atto che le partite sono più godibili, con meno momenti morti. E solo questo secondo me aiuta ad alzare il livello della qualità".

De Laurentiis, suo sostenitore, ha detto che potrebbe vendere il Napoli a un napoletano. "Aurelio è un amico di famiglia. Quello che è riuscito a fare al Napoli, oggettivamente, è da Guinness dei primati. E credo che sia vero, a parità di condizione preferisce trovare qualcuno che continui il suo operato nel solco di una logica italiana, napoletana, che non d'oltreoceano. Altro non so".