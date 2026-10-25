Sabatini: "Se il Napoli gioca sempre così arriva secondo in classifica"

Le Interviste ico calendario ico orologio15:00  
SabatiniSabatini
GF
Autore Giuseppe Foria Giornalista pubblicista · Specialista SEO
Tutti gli articoli → 𝕏 Twitter LinkedIn Facebook Instagram
Seguici su Google Discover Fonti preferite
🖶 Stampa A− A+

Sandro Sabatini si schiera dalla parte di Massimiliano Allegri dopo Napoli-Roma. Questo il suo commento sui social

Sandro Sabatini si schiera dalla parte di Massimiliano Allegri dopo Napoli-Roma. Questo il suo commento sui social:

"Nel primo tempo il pallone sbatte sulla faccia di Hojlund e va fuori. Nel secondo tempo sbatte sulla faccia di Castro e finisce sui piedi di Balerdi che fa gol. Alla fine poi spiegano che è tutta tattica, gioco, che non doveva difendersi basso o alto. Il cambio che andava fatto prima. Lo dico ai tifosi del Napoli, se giocano così tutte le partite arriva secondo in classifica e se gioca così tutte le partite di Champions League arrivano almeno agli Ottavi di Finale".

segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Back To Top