Sabatini: "Se il Napoli gioca sempre così arriva secondo in classifica"

Sandro Sabatini si schiera dalla parte di Massimiliano Allegri dopo Napoli-Roma. Questo il suo commento sui social:

"Nel primo tempo il pallone sbatte sulla faccia di Hojlund e va fuori. Nel secondo tempo sbatte sulla faccia di Castro e finisce sui piedi di Balerdi che fa gol. Alla fine poi spiegano che è tutta tattica, gioco, che non doveva difendersi basso o alto. Il cambio che andava fatto prima. Lo dico ai tifosi del Napoli, se giocano così tutte le partite arriva secondo in classifica e se gioca così tutte le partite di Champions League arrivano almeno agli Ottavi di Finale".