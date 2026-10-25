Pistocchi critica Allegri: "McTominay crea, Max distrugge! Non si è accorto dopo un'ora che..."

Ultime notizie SSC Napoli - Dopo la sfida con la Roma finita 3-3, il giornalista Maurizio Pistocchi via X attacca così le scelte di Allegri:

"McTominay crea, Allegri distrugge. Dopo un primo tempo dominato dal Napoli, con una ottima prestazione collettiva e De Bruyne protagonista, il tecnico azzurro non si è accorto del calo fisico della squadra, che al 60’ non aveva più fiato e gambe, e ha aspettato sino all’80’ per fare i cambi. Così la Roma ha preso campo e rimontato i due gol di Anguissa ( 28’) e McTominay (48’) con le reti di Soule e Balerdi, e dopo il 3:2 realizzato per il Napoli ancora da McTominay con un gran tiro segna il definitivo 3-3 ancora con Balerdi. Napoli ottimo per un’ora, finalmente con il 4-3-3 tornato a giocare un calcio di qualità, che ha perso una grossa occasione e avrebbe probabilmente portato a casa i 3 punti con una diversa gestione tecnica, Roma in chiara difficoltà per un tempo ma feroce nella ripresa e tornata in partita anche grazie ai tre cambi al 59’ di Gasperini e alla doppietta di Balerdi che conferma le sue ambizioni per il titolo".