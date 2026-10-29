Repubblica - Aponte-De Laurentiis: niente fumata bianca, MSC appoggia il Napoli solo come main sponsor

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna di Repubblica si sofferma sull'incontro fra Aponte e De Laurentiis a Ginevra:

"Non c'è stata invece la fumata bianca a Ginevra per il progetto ancora in fase embrionale dello stadio a San Giovanni a Teduccio, perché il blitz del presidente in Svizzera nella sede della famiglia Aponte si è conclusa con un esito nella sostanza interlocutorio. Per ora gli armatori hanno confermato il loro appoggio alla società come main sponsor e tra le parti non è prevista al momento una sinergia più incisiva. Simpatia, stima e un appoggio esterno, se sono rose fioriranno nel caso più avanti".