Repubblica - Aponte-De Laurentiis: niente fumata bianca, MSC appoggia il Napoli solo come main sponsor
Notizie 11:30
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Incontro Aponte-De Laurentiis, Repubblica informa: niente fumata bianca, solo l'appoggio di MSC come main sponsor della SSC Napoli
Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna di Repubblica si sofferma sull'incontro fra Aponte e De Laurentiis a Ginevra:
"Non c'è stata invece la fumata bianca a Ginevra per il progetto ancora in fase embrionale dello stadio a San Giovanni a Teduccio, perché il blitz del presidente in Svizzera nella sede della famiglia Aponte si è conclusa con un esito nella sostanza interlocutorio. Per ora gli armatori hanno confermato il loro appoggio alla società come main sponsor e tra le parti non è prevista al momento una sinergia più incisiva. Simpatia, stima e un appoggio esterno, se sono rose fioriranno nel caso più avanti".
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