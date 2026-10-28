Milinkovic-Savic a Sky: "Priorità è parare, il lavoro con i piedi è un di più. Obiettivi? Pensiamo ad una partita per volta"

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Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
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Vanja Milinkovic-Savic commenta così la vittoria per 4-1 del Napoli sul Monza a Sky Sport

Calcio NapoliVanja Milinkovic-Savic, portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine della partita contro il Monza.

Milinkovic-Savic su Monza-Napoli 1-4

Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Lancio lungo? Principalmente bisogna parare, il lavoro con i piedi è un di più. Obiettivi? Bisogna pensare una partita alla volta, poi le vittorie portano entusiasmo. Ci sono partite difficili all'orizzonte, per questo non mi piace guardare troppo in là".

Monza Napoli Milinkovic-Savic
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