Montefusco: "Al Napoli mancano calciatori di personalità, prendiamo sempre gol di testa"

Si è tenuta ieri a Pozzuoli la passeggiata di solidarietà delle Napoli Legends per gli sfollati del sisma. L'iniziativa, dal titolo "Non vi lasciamo soli", ha coinvolto tantissimi ex calciatori del Napoli con l'obiettivo di accendere i riflettori sulle tante famiglie sfollate dopo il terremoto dello scorso 31 luglio.

Tra i partecipanti anche Vincenzo Montefusco, ex calciatore ed ex allenatore del Napoli, che ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha dichiarato:

"Il Napoli, dopo l’Inter, ha la rosa più forte del campionato. Mancano due o tre calciatori di personalità, di carattere. Tu fai la grande partita e vinci 2-0, ti rimontano e fai 2-2, hai la possibilità di fare 3-2: a quel punto la partita deve finire. Ogni volta che buttano questo pallone in area di rigore noi prendiamo sempre i gol di testa".