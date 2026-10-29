Marcolin: "Napoli in crescita, Allegri ha ritrovato tre cose fondamentali"

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Autore Simone Guadagno Giornalista pubblicista · Specialista SEO
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Ultime notizie Napoli - Dario Marcolin è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la partita Monza-Napoli 1-4.

Monza-Napoli 1-4, il commento di Marcolin a DAZN

Di seguito le sue dichiarazioni:

"Allegri aveva bisogno di tempo per conoscere la squadra, oggi il Napoli ha giocato bene. Il Napoli ha voluto la partita e trovato i giocatori che gli servivano. Nel secondo tempo ha aggredito il risultato e trovato qualità nei passaggi. Il Napoli è in crescita, ha ritrovato McTominay, Hojlund e le giocate di Politano. Gli azzurri si presentano contro la Juventus motivati e con giocate diverse ritrovate. Stasera è stato registrato il possesso palla e una linea difensiva molto compatta".

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