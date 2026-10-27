Formazioni Monza-Napoli, Sky: Allegri lancia cinque novità dal primo minuto. Riposano Di Lorenzo e De Bruyne

Ultime notizie calcio Napoli - Massimiliano Allegri cambia ancora formazione. Domani contro il Monza saranno infatti cinque i volti nuovi dal primo minuto rispetto alla squadra che ha pareggiato sabato scorso contro la Roma allo stadio Maradona.

Formazioni Monza-Napoli, le ultime di Sky Sport

Stando a quanto riferisce Sky Sport, la prima novità nella formazione del Napoli è tra i pali dove ritorna titolare Milinkovic Savic al posto di Meret. In difesa turno di riposo per il capitano Di Lorenzo. Al suo posto spazio a Marianucci. La terza novità è il ritorno di Rrahmani che sostituisce l’infortunato Badiashile mentre a sinistra è riconfermato Olivera. A centrocampo resta fuori De Bruyne. Il terzetto di centrocampo sarà formato da Anguissa, Lobotka e McTominay. In attacco, Allegri sceglie Giovane al posto di Lang. Il resto dell’attacco sarà composto da Hojlund e Politano.

Il Monza di Juric si schiera 3-4-2-1 con Tornqvist in porta. Poi difesa a tre con Goglichidze, Lucchesi e Carboni. A centrocampo Brinidelli, Foe Ondoa, Akinsanmiro e Mangas. In attacco Mota e Robinson alle spalle di Varela.