Monza, Carboni in conferenza: "Napoli? Siamo calati molto nel secondo tempo, non deve essere un'alibi ma oggi abbiamo mostrato fragilità"

Ultime notizie Napoli - Gentili lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla conferenza stampa al termine di Monza-Napoli di Serie A con le dichiarazioni live del giocatore del Monza.

Di seguito in conferenza stampa il giocatore del Monza Andrea Carboni dopo Monza-Napoli. Queste le sue dichiarazioni dalla sala stampa dello stadio Brianteo.

"Da difensore andare a rivedere statistiche e numeri mi fa rabbia, dobbiamo portarcela dentro e trasformarla già nella prossima partita. Così come a Torino siamo calati molto nel secondo tempo, non deve essere un'alibi ma oggi abbiamo mostrato fragilità non viste in altre partite. Avevamo di fronte un avversario di qualità e diamo meriti al Napoli, potevamo leggere prima gli inserimenti ma la squadra farà grandi risultati e ha giovani interessanti ed un allenatore in gamba. A San Siro avevamo fatto un gran primo tempo, poi dopo l'1-2 siamo calati e abbiamo mostrato fragilità. Miglioreremo con il lavoro quotidiano, ci toglieremo soddisfazioni"