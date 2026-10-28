La serata di Monza-Napoli è tutta nell'esultanza Rafa Marin-Olivera | FOTO CN24

Ultime notizie Serie A - Una vittoria convincente era tanto attesa, voluta, da tutta la squadra. Monza-Napoli finisce 1-4 ed è stata davvero importante la prova e la risposta degli azzurri dopo il gol del pari di Varela. Infatti, il Napoli era partito forte e aveva trovato subito il vantaggio al 10' con Hojlund. Poi, nel finale del primo tempo, il pareggio dei padroni di casa. Ma nella ripresa gli azzurri si prendono la scena e dominano in lungo e in largo.

Prima ritrovando subito il vantaggio, con Politano al 48', poi la squadra allenata stasera da Landucci l'ha messa in discesa coi gol al 62' di Rafa Marin e al 67' di Kevin De Bruyne. La grinta e la voglia di vincere mostrate nell'esultanza da Rafa Marin e Mathias Olivera può essere la sintesi della voglia di tre punti che stasera gli azzurri hanno mostrato in campo.

Ecco la fotosequenza a cura di Ciro De Luca per CalcioNapoli24: