Incontro di due ore e mezza Aponte-De Laurentis in Svizzera, Cerchione: "Si è parlato solo di stadio, ecco l'idea"

Ultime news SSC Napoli - Luca Cerchione, giornalista, via X svela i dettagli dell'incontro fra De Laurentiis e Diego-Gianluigi Aponte, proprietari di MSC:

"Incontro, stamattina, tra il presidente De Laurentiis, il capitano Gianluigi Aponte e il figlio Diego presso la sede generale della MSC a Ginevra. Colloquio di circa due ore e mezza, in Svizzera per pura casualità: il presidente era lì per motivi personali e ci resterà un paio di giorni. Sul tavolo SOLO il progetto stadio. L’idea è che, una volta terminata la bonifica da parte della Q8, il Napoli acquisirebbe i terreni e la MSC finanzierebbe, in parte o totalmente, la costruzione del nuovo e futuristico impianto, con preventivi preliminari tra gli ottocento milioni e il miliardo di euro".