"Nero come la pece". L'umore di Allegri al fischio finale di Monza-Napoli: c'entra ancora la squalifica

Ultime notizie calcio Napoli - Contro il Monza contava vincere per scacciare via i fantasmi e non solo. Massimiliano Allegri era molto dispiaciuto già prima della partita in quanto avrebbe saltato anche quella successiva contro la sua ex Juventus. Dopo la vittoria del Napoli e la sconfitta dei bianconeri a Genova, l'umore del tecnico sarà nero come la pece sottolinea l'edizione del Corriere dello Sport.

Monza Napoli 1-4, la reazione di Allegri in tribuna

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda l'umore di Massimiliano Allegri al termine di Monza-Napoli:

"Massimiliano Allegri era già abbastanza dispiaciuto di dover saltare per squalifica il grande ritorno da ex allo Stadium, ma dopo quanto è successo ieri tra Marassi e il Brianteo sarà nero come la pece. Il Napoli ha battuto il Monza con Landucci in panchina e lui in tribuna, la Juventus ha perso fuori casa con il Genoa e Max ha agganciato in classifica Spalletti a tre giorni dallo scontro diretto di Torino.

Genova nel destino: guarda caso, Di Lorenzo e soci non vincevano in trasferta dalla prima a Marassi contro il Grifone, il 22 agosto. Ora più che mai, domenica sarà vero derby tra le più deluse della prima parte del campionato: sono entrambe in forte ritardo dalla vetta (-11) e non possono più perdere di vista la zona Champions (-6). L'incrocio degli ex allenatori, cuori in tempesta, si annuncia interessantissimo e pieno di emozioni".