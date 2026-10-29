Monza-Napoli 1-4: come l'ha vissuta Allegri, spunta il gesto di totale fiducia verso Landucci

Ultime notizie SSC Napoli - Monza-Napoli 1-4 è stata vissuta sugli spalti da Max Allegri e a bordocampo da Marco Landucci: nel post-partita il tecnico azzurro ha lasciato la scena al suo vice, per lui otto vittorie in undici precedenti.

L'edizione odierna de Il Mattino racconta come Allegri ha vissuto Monza-Napoli:

"Il primo abbraccio è stato - a distanza - quello con Allegri, che ha assistito a tutto il match in Tribuna autorità tra Manna e gli altri componenti dello staff tecnico. Non c'è neppure stata l'esigenza di confrontarsi alla fine o di sentirsi durante la gara, tanto si conoscono bene. L'avevano immaginata proprio così, all'intervallo la scelta di continuare per la propria strada ha fatto la differenza.

[...] Ma la vittoria è soprattutto un calcio di rinvio a chi pensava che le nubi sulla panchina di Max potessero addensarsi ancora di più dopo le delusioni dell'ultimo periodo. In difesa di Allegri ci va il solito Landucci: «Sono diversi anni che c'è questo tormentone. Nella passata stagione per sette mesi non ha parlato nessuno. Per zittire le critiche bisogna vincere le partite, non c'è altra strada. Noi abbiamo voglia di allenare e abbiamo una squadra forte. Con questo spirito faremo sicuramente bene». Rispedite ai mittenti tutte le accuse".