Corbo punge il Napoli sul mercato: "Non sa come spendere neanche gli spiccioli, guardate Varela"

Calciomercato SSC Napoli, ieri sera l'obiettivo azzurro Varela ha segnato ancora. Colpendo in Monza-Napoli 1-4. Antonio Corbo, nel suo editoriale per Repubblica, punge il club azzurro sulla questione mercato:

"Il Napoli non si è lasciato condizionare dal primo gol. Segnava presto, sprecava il vantaggio, passava dalla superiorità ai rimorsi, dalla festa precoce alle tardive riflessioni, dalle imprese esaltanti a vuoti di memoria. Inutile è stato ancora una volta raccomandare al Napoli che era vietato sbagliare. Un banale luogo comune che ha tradito solo all'inizio. Alla nona partita ha per un po' conservato i vecchi difetti. Il primo e più grave su Gustavo Varela, portoghese, appena ventuno anni, costato due milioni. Prima punta di agilità e sfacciata intraprendenza. Basta per ribadire la povertà di idee e informazioni in una estate da dimenticare. Anche nel giorno di più acuta avarizia Aurelio De Laurentiis non avrebbe mai bocciato un affare come Varela se solo gli fosse stato proposto. Facile pensare che il Napoli non solo fugge dal mercato ma non sa come spendere al mercato neanche gli spiccioli. Ma questa è un'altra storia".