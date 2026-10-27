Cessione SSC Napoli, Il Roma: Aponte potrebbe corrispondere all’identikit di De Laurentiis, ma nelle ultime ore è venuto fuori un altro gruppo storico

Ultime notizie SSC Napoli - Aurelio De Laurentiis ha acceso la fantasia di un popolo intero. Da giorni, ormai, si parla sempre della stessa cosa. I tifosi partenopei vorrebbero sapere chi è l’imprenditore napoletano che potrebbe comprare il club azzurro. A scriverlo è Il Roma.

"Una cosa è certa, il produttore cinematografico non ha alcuna intenzione di andare in pensione. Da sempre il nome accostato più volta al Napoli è quello di Gianluigi Aponte. Il magnate del gruppo MSC non avrebbe alcun problema a sborsare i soldi per acquisire l’intero pacchetto azionario azzurro. A prescindere da tutto, poi, è un sorrentino doc. E quindi potrebbe corrispondere all’identikit di De Laurentiis.

Nelle ultime ore, però, è venuto fuori un altro personaggio che “naviga” da una vita in acque dorate. Si tratta di un gruppo storico che fattura tantissimo. È una holding solida che potrebbe fare ancora di più le fortune del Napoli. Ma non ci sono conferme. Anche perché altre volte è stato accostato alla società partenopea ma non si è mai concretizzato niente"