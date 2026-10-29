Carboni a Mediaset: "Il Napoli ha qualità, il loro livello si era già visto contro la Roma! Risultato pesante, abbiamo pagato gli errori"

Ultime notizie Napoli - Andrea Carboni, difensore del Monza, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset dopo la partita Monza-Napoli 1-4.

Di seguito le sue dichiarazioni:

"Il risultato è a doppia faccia, abbiamo fatto un bel primo tempo mettendo in difficoltà il Napoli. Nel secondo tempo abbiamo pagato gli errori, in Serie A si pagano. Siamo una grande squadra, possiamo ambire ad altro. Con le grandi squadre a volte paghi un gol sbagliato, dispiace perché sul 2-1 dovevamo stare più dentro la partita e invece ci siamo lasciati andare. Il Napoli ha qualità, conosciamo il loro livello e si era già visto contro la Roma. Purtroppo è finita con un risultato pesante. Tante volte costruiamo tanto e al primo errore paghiamo. Abbiamo sei punti, la classifica non è così brutta, giochiamo un calcio interessante e siamo fastidiosi per gli avversari. Raggiungeremo il nostro obiettivo. Gara numero 100? Per me vuol dire tanto, sono successe tante cose nel mentre. La società mi ha dato tanta fiducia, sto molto bene qui a Monza. Speriamo di farne tante altre".