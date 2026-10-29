Landucci ha riconosciuto che il Napoli avrebbe potuto fare meglio in un aspetto

Ultime notizie SSC Napoli - Il vice allenatore del Napoli, Marco Landucci, ha commentato la vittoria contro il Monza, sottolineando le difficoltà della gara e l'importanza dei tre punti conquistati. «Il mister l'aveo sentito? Non ancora, sarà contento: quando fai tre punti devi esserlo», ha esordito.

La squadra era consapevole delle insidie della partita e, proprio per questo, ha optato per pochi cambi. Landucci ha riconosciuto che nel primo tempo gli azzurri avrebbero potuto fare meglio, commettendo meno errori. Nella ripresa, però, il gol ha cambiato l'inerzia della gara, regalando maggiore soddisfazione. Il Monza, con giocatori di qualità in attacco, ha reso la sfida particolarmente complicata.