Politano esulta sui social dopo Monza-Napoli: guardate cosa ha pubblicato | FOTO
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Ultime notizie Napoli - Matteo Politano, con un gol ed un assist, è stato uno dei protagonisti assoluti della partita Monza-Napoli 1-4 ed è riuscito a conquistare anche il premio di MVP del match.
Monza-Napoli 1-4, il commento social di Politano
Con un post pubblicato su Instagram, Politano ha esultato così:
"Quello che ci serviva per riprendere il nostro cammino. Forza Napoli".
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