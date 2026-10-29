Politano esulta sui social dopo Monza-Napoli: guardate cosa ha pubblicato | FOTO

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Autore Simone Guadagno Giornalista pubblicista · Specialista SEO
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Ultime notizie Napoli - Matteo Politano, con un gol ed un assist, è stato uno dei protagonisti assoluti della partita Monza-Napoli 1-4 ed è riuscito a conquistare anche il premio di MVP del match.

Monza-Napoli 1-4, il commento social di Politano

Con un post pubblicato su Instagram, Politano ha esultato così:

"Quello che ci serviva per riprendere il nostro cammino. Forza Napoli".

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