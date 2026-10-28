Landucci in conferenza: "Nel primo tempo potevamo fare meglio e sbagliare di meno! McTominay per noi è determinante. Ecco perchè abbiamo fatto pochi cambi dal 1'"

Ultime notizie Napoli - Gentili lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla conferenza stampa al termine di Monza-Napoli di Serie A con le dichiarazioni live del vice allenatore del Napoli Marco Landucci.

Di seguito in conferenza stampa il vice allenatore del Napoli Marco Landucci dopo Monza-Napoli. Queste le sue dichiarazioni dalla sala stampa dello stadio Brianteo.

"Il mister l'ho sentito? Non ancora, sarà contento, quando fai i tre punti devi esserlo. Sapevamo sarebbe stata una partita difficile, per questo abbiamo fatto pochi cambi. Nel primo tempo potevamo fare meglio, sbagliare di meno, nella ripresa trovato il gol poi ci ha reso contenti. Il Monza ha giocatori bravi davanti, è stata una partita difficile.

Il gol preso? Lo rivedremo, oggi vediamo le cose positive: abbiamo fatto quattro gol, prima ci rompevano le scatole col corto muso, ora facciamo quattro gol e non va bene, serve più obiettività nel giudicare una squadra che ha avuto problemi con gli infortuni: McTominay per noi è determinante, lo abbiamo perso per un mese e ci vuole un mese per tornare. Così come Anguissa, le squadre quando sono forti a centrocampo ne traggono benefici. Lo scorso anno il Bodo ha battuto l'Inter e noi li abbiamo battuti, con la Roma meritavamo di vincere ma noi pensiamo partita dopo partita.

Noa Lang da quinto di centrocampo? Quando la palla ce l'hanno gli altri bisogna difendere, oggi ha fatto bene e può migliorare ancora sotto rete, può segnare di più. Però ha fatto una ottima partita"