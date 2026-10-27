Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Monza-Napoli: diretta dalle 14 su CalcioNapoli24

Ultime notizie Napoli - Massimiliano Allegri in conferenza stampa in diretta in vista di Monza-Napoli, la nona partita di campionato della stagione di Serie A. Segui la diretta della conferenza stampa di Allegri anche su CalcioNapoli24.

Conferenza stampa Allegri per Monza-Napoli

Conferenza Allegri - Allegri parlerà in conferenza stampa in vista di Monza-Napoli. Alle ore 14:00 di martedì 27 ottobre in diretta sul canale ufficiale YouTube del Napoli la conferenza stampa di Massimiliano Allegri.

Sarà possibile seguire anche su CalcioNapoli24 la conferenza stampa di Allegri in differita. La conferenza si potrà seguire successivamente alla diretta gratis su CalcioNapoli24.it. Appuntamento sul canale Youtube di CN24 o sul digitale terrestre: canale 79 per le province di Napoli, Caserta, Avellino e Benevento e canale 84 per i residenti della provincia di Salerno.

13:05 - Tra un'ora circa inizierà la conferenza stampa di mister Allegri per Monza-Napoli.