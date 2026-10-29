Spalletti a rischio esonero? Gazzetta - I possibili nomi in corsa

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Autore Bruno Galvan Giornalista professionista · Calciomercato, Economia dello Sport e statistiche
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Le ultime sul futuro di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus dopo la sconfitta di ieri a Genova

Ultime notizie calcio Napoli - Luciano Spalletti a rischio dopo la sconfitta di ieri della Juve in casa del Genoa? Come si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport, la società bianconera valutera la posizione del tecnico toscano. Sullo sfondo ci sono tre nomi di cui due molto suggestivi.

Spalletti a rischio esonero: le ultime

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport:

“Il Genoa stende i bianconeri grazie alle reti di Ehizibue e Baldanzi, la Juventus ripiomba nell’incubo e l’allenatore bianconero più che che con le streghe dovrà tornare a fare i conti con i fantasmi a breve e a lunga scadenza: da Antonio Conte, invocato senza sosta dai tifosi, a Stefano Pioli fino a Simone Inzaghi, attualmente impegnato in Arabia. Alla Continassa, dopo l’ennesima figuraccia, sarà impossibile non valutare la situazione a trecentosessanta gradi".

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