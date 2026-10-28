Monza, Juric a Sky: "Nel primo tempo meritava di più, regalato la vittoria al Napoli. Milinkovic-Savic li ha salvati più volte..."

Ultimissime calcio Napoli - Ivan Juric, allenatore del Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine della partita contro il Napoli.

Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Nel primo tempo meritavamo qualcosa in più, abbiamo regalato la vittoria al Napoli. I gol sono stati dei regali e contro squadre così li patisci questi errori. Bisogna percepire il pericolo, ma mi rimane un ottimo primo tempo. Milinkovic-Savic ha salvato il Napoli tre o quattro volte. Una sconfitta che fa male, ma ho visto tante cose su cui lavorare.

Varela è un giocatore bravo, ha tanti margini di miglioramento e lui sta lavorando giorno dopo giorno. Spero che continui così e che resti così umile, perché arriverà sicuramente lontano".