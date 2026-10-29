Nuovo centro sportivo SSC Napoli a Qualiano: scambio di documenti, ecco quando può aprire il cantiere!

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Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
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Nuovo centro sportivo SSC Napoli, procede con lo scambio dei documenti per l'area di Qualiano: entro gennaio potrebbe partire il cantiere

Ultime notizie SSC NapoliNon solo stadio, il presidente Aurelio De Laurentiis procede nella realizzazione anche del nuovo centro sportivo del club azzurro: la scelta sembra essere ricaduta in via definitiva sulle aree del comune di Qualiano.

Centro sportivo SSC Napoli a Qualiano: le ultime news

L'edizione oggi in edicola de Il Mattino dà aggiornamenti importanti, a proposito della possibile realizzazione del nuovo centro sportivo della SSC Napoli a Qualiano:

"Va avanti a gonfie vele e senza intoppi, lo scambio di documenti tra gli uffici legali del Napoli e delle due società (ci sono anche degli eredi tra i cedenti) per la firma del preliminare. Al Comune di Qualiano sono sicuri che entro gennaio, potrebbe essere aperto il cantiere".

De Laurentiis: centro sportivo a Qualiano
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