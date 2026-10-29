Varela-Napoli, TMW: spuntano le cifre per il colpo di calciomercato a gennaio

Calciomercato SSC Napoli, ieri sera l'obiettivo azzurro Varela ha segnato ancora. Colpendo in Monza-Napoli 1-4. La redazione di Tuttomercatoweb ne fa il prezzo.

Varela-Napoli: spuntano le cifre per gennaio

Pagato 2,5 milioni di euro dal Monza in estate, oggi Varela è capocannoniere della Serie A e come minimo vale già dieci volte tanto, e piace al Napoli:

"Aspettando il Frosinone, la Serie A ha un nuovo capocannoniere in solitaria e si chiama Gustavo Varela. Fino a qualche mese fa il suo nome era sconosciuto ai più, oggi si fa fatica a trovare un appassionato di calcio italiano che non risponda d'istinto almeno un "forte" a sentirlo pronunciare. Nella lista di ammiratori di Varela trova posto molto in alto Giovanni Manna, ma più in generale il Napoli. Gli azzurri della Campania sono alla ricerca di una punta che possa garantire un maggior turnover con Hojlund rispetto all'attuale riserva Lucca e il bomber portoghese del Monza ha tutte le fattezze richieste. Rimane un dubbio e non è neanche banale: quanto può costare un acquisto del genere, a gennaio?".

Varela esulta in Monza-Napoli

Quanto costa Varela? Il precedente Piatek

Prima di addentrarci in valutazioni soggettive o lontane da ciò che potrebbe riservare la realtà, c'è un precedente simile e recente dal quale poter attingere: