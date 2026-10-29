Mondiali under-15, Italia-Perù 4-3: Tambaro sbaglia il calcio di rigore
Calcio giovanile 06:00
Mario Tambaro
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Mario Tambaro in campo con la Nazionale italiana u15
Grande prova di carattere della Nazionale Under 15, che si impone sul Campo 3A dell’Hovsan Competition Complex di Baku per 4-3 ai tiri di rigore sul Perù – anagraficamente più grande di un anno –, dopo che i due tempi regolamentari da 20 minuti ciascuno si erano chiusi sul risultato di 1-1, nei sedicesimi di finale del livello A della fase torneo della FIFA U-15 World Cup & Festival, in corso fino al 30 ottobre in Azerbaigian.
In campo anche Mario Tambaro, giovane talento della SSC Napoli Under-15. Chiamato sul dischetto ai calci di rigore, si è visto parare il tiro. Nonostante l'errore, la Nazionale italiana si è imposta ed è riuscita a portare a casa la partita. Agli ottavi di finale affronteranno la Cechia.
- Italia (3-2-2): Galliera; D'Eletto, Carpi, Criscito; Koite, Tambaro; Kostyuk, Ferraro -- Brigante (P), Turrini, Vian, Musella, Reguig, Chirico. Allenatore: Enrico Battisti.
- Perù (3-3-1): Cconas; Chavez, Maldonado, Collantes; Tejada, Edinson, Vilela; Trujillo -- De Paz, Cherres, Valiente, Hidalgo, Oliva, Montes (P). Allenatore: Diego Ortiz.
- Marcatori: 6' Trujillo (PER), 11' rig. Ferraro (ITA).
- Calci di rigore: Tejada (PER) gol, Ferraro (ITA) gol, Vilela (PER) parato, Kostyuk (ITA) gol, Maldonado (PER) palo, Tambaro (ITA) parato, Valiente (PER) gol, Vian (ITA) gol, Trujillo (PER) gol, Musella (ITA) gol.
- Note: ammonito Tambaro (ITA) al 40’+1, espulso Collantes (PER) al 40’+2.
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