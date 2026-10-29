Mondiali under-15, Italia-Perù 4-3: Tambaro sbaglia il calcio di rigore

Grande prova di carattere della Nazionale Under 15, che si impone sul Campo 3A dell’Hovsan Competition Complex di Baku per 4-3 ai tiri di rigore sul Perù – anagraficamente più grande di un anno –, dopo che i due tempi regolamentari da 20 minuti ciascuno si erano chiusi sul risultato di 1-1, nei sedicesimi di finale del livello A della fase torneo della FIFA U-15 World Cup & Festival, in corso fino al 30 ottobre in Azerbaigian.

In campo anche Mario Tambaro, giovane talento della SSC Napoli Under-15. Chiamato sul dischetto ai calci di rigore, si è visto parare il tiro. Nonostante l'errore, la Nazionale italiana si è imposta ed è riuscita a portare a casa la partita. Agli ottavi di finale affronteranno la Cechia.