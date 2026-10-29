Juventus-Napoli, il pronostico di Ciro Ferrara: "Secondo me finisce così"
Le Interviste 05:00
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Ultime notizie Napoli - Ciro Ferrara è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la partita Monza-Napoli 1-4 a proposito della prossima partita Napoli contro la Juventus.
Juventus-Napoli, il pronostico di Ferrara a DAZN
Di seguito le sue dichiarazioni:
"Juventus-Napoli? Potrebbe prevalere il timore in questa partita, per me finirà in pareggio. Ci saranno due gol e penso che il Napoli possa effettuare più corner".
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