Juventus-Napoli, il pronostico di Ciro Ferrara: "Secondo me finisce così"

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Autore Simone Guadagno Giornalista pubblicista · Specialista SEO
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Ultime notizie Napoli - Ciro Ferrara è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la partita Monza-Napoli 1-4 a proposito della prossima partita Napoli contro la Juventus.

Juventus-Napoli, il pronostico di Ferrara a DAZN

Di seguito le sue dichiarazioni:

"Juventus-Napoli? Potrebbe prevalere il timore in questa partita, per me finirà in pareggio. Ci saranno due gol e penso che il Napoli possa effettuare più corner".

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