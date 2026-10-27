Infortuni Napoli: quando tornano Neres, Favasuli, Alisson Santos e Buongiorno

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Autore Claudio Russo Giornalista professionista
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Ultime notizie SSC Napoli - Non è un momento felice per il Napoli che, oltre ad un andamento in campionato al di sotto delle aspettative, deve fare i conti con la squalifica di Allegri e con gli infortuni. Quest’ultimo aspetto è diventato una costante in avvio di stagione con ben tredici giocatori che si sono dovuti fermare.

Come racconta un elenco del Corriere del Mezzogiorno, restano ancora indisponibili in tanti:

  • David Neres fermo per una lesione al muscolo semimembranoso destro, il suo rientro è stimato per metà novembre
  • Alisson Santos, ai box per una lesione al bicipite femorale sinistro, subito dopo la sosta
  • Costantino Favasuli sta recuperando da una lesione al retto femorale destro, con tempi di recupero lunghi che prevedono il rientro a inizio dicembre
  • Alessandro Buongiorno: è reduce da un'operazione al menisco del ginocchio destro e il suo ritorno sul terreno di gioco è previsto per l'inizio di gennaio 2027

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