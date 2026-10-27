Infortuni Napoli: quando tornano Neres, Favasuli, Alisson Santos e Buongiorno

Ultime notizie SSC Napoli - Non è un momento felice per il Napoli che, oltre ad un andamento in campionato al di sotto delle aspettative, deve fare i conti con la squalifica di Allegri e con gli infortuni. Quest’ultimo aspetto è diventato una costante in avvio di stagione con ben tredici giocatori che si sono dovuti fermare.

Come racconta un elenco del Corriere del Mezzogiorno, restano ancora indisponibili in tanti: