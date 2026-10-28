Landucci a Sky: "Prima criticavano il corto muso, ora i troppi gol subiti... Migliorati con McTominay ed Anguissa. Lobotka KO? Lo abbiamo perso per un po'"

Calcio Napoli - Marco Landucci, allenatore in seconda del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine della partita contro il Monza.

Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Era una partita molto importante, facevo questa riflessione: una volta ci dicevano che vincevamo di corto muso e gli altri che vincevano 4-3 facevano calcio spettacolo; ora ci criticano perché prendiamo troppi gol... Era una gara difficile, il Monza è una squadra forte. Peccato per il gol preso, nella ripresa siamo cresciuti. Il gol di Politano ci ha dato fiducia. Era importante vincere, ora ci prepariamo per la prossima.

Dobbiamo guardare a noi stessi. Questa squadra ha battuto il Bodo, ha fatto una grande partita contro la Roma. Il centrocampo lo abbiamo da poco tempo. Scott (McTominay, ndr) è stato fuori un mese ed ha recuperato in un mese, stesso discorso per Anguissa. E' da poco che li abbiamo tutti. Dobbiamo lavorare sui gol presi, ma lo stiamo già facendo. Sapevamo che il Monza ci avrebbe reso dura l'impresa.

Le partite si vincono a centrocampo, è la zona più importante. Con McTominay ed Anguissa siamo migliorati molto, poi anche chi ha giocato prima ha fatto bene. Vergara si è fatto male in Nazionale... Oggi il calcio ti chiede di andare forte, e giocando tanto aumentano i rischi. C'è poco tempo per recuperare e bisogna andare forte.

Lobotka? Sicuramente non sta bene, domani farà gli accertamenti e sicuramente lo abbiamo perso per un po'. Milinkovic-Savic ha fatto una buonissima partita, è un ragazzo serio e molto intelligente. Avevamo preparato gli inserimenti lunghi e lo abbiamo fatto bene. Nel primo tempo abbiamo sbagliato troppi palloni semplici, il mister ha chiesto di sfruttare bene tutto il campo. A volte perdiamo palle troppo semplici.

La vittoria ci dà morale per la partita di domenica contro la Juventus. Sono anni che c'è questo tormentone su Allegri. L'anno scorso per 7 mesi non parlava nessuno... Per mettere a tacere i critici bisogna vincere. Ognuno di noi la vede in un modo e ciascuno sceglie chi ascoltare. Vogliamo combattere ed abbiamo una squadra forte".