Ferrara: "Il Napoli torna a sorridere, stasera ha vinto in maniera meritata"

Ultime notizie Napoli - Ciro Ferrara è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la partita Monza-Napoli 1-4.

Di seguito le sue dichiarazioni:

"Il Napoli torna a sorridere, ma l’ha fatto subito dopo la gara di Venezia che ha segnato probabilmente una svolta, andando a vincere in Champions, facendo un’ottima prestazione contro la Roma pur pareggiando. Stasera vince in maniera meritata, tante note positive. L’unica nota negativa è l’infortunio di Lobotka. Il ritorno al gol di Hojlund è positivo. Juve-Napoli sarà una gara importantissima con due stati d’animo diversi".