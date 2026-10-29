Ferrara: "Il Napoli torna a sorridere, stasera ha vinto in maniera meritata"
Le Interviste 01:30
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Ultime notizie Napoli - Ciro Ferrara è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la partita Monza-Napoli 1-4.
Monza-Napoli 1-4, il commento di Ferrara a DAZN
Di seguito le sue dichiarazioni:
"Il Napoli torna a sorridere, ma l’ha fatto subito dopo la gara di Venezia che ha segnato probabilmente una svolta, andando a vincere in Champions, facendo un’ottima prestazione contro la Roma pur pareggiando. Stasera vince in maniera meritata, tante note positive. L’unica nota negativa è l’infortunio di Lobotka. Il ritorno al gol di Hojlund è positivo. Juve-Napoli sarà una gara importantissima con due stati d’animo diversi".
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