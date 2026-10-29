Landucci ha difeso il lavoro fatto con Allegri, è arrivato un invito a chi giudica il Napoli

Ultime notizie SSC Napoli - Marco Landucci ha difeso il Napoli dalle critiche, invitando a valutare con maggiore equilibrio il rendimento della squadra e ricordando le difficoltà legate agli infortuni. «Il gol preso? Lo rivedremo, oggi vediamo le cose positive: abbiamo fatto quattro gol. Prima ci rompevano le scatole col corto muso, ora facciamo quattro gol e non va bene», ha dichiarato.

Il vice allenatore ha poi evidenziato il peso delle assenze di McTominay e Anguissa, fondamentali per gli equilibri del centrocampo. «McTominay per noi è determinante, lo abbiamo perso per un mese e ci vuole un mese per tornare. Così come Anguissa, le squadre quando sono forti a centrocampo ne traggono benefici». Infine, ha ricordato i progressi della squadra, invitando a concentrarsi su una partita alla volta.