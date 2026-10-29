Landucci vince anche a Monza: le statistiche del vice di Allegri, ecco quante vittorie ha fatto in 11 gare

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino scherza sui precedenti di Landucci in panchina, le statistiche parlano a suo favore:

"La prima notizia della serata non è una notizia: se Max Allegri ha scelto Landucci anche per un dato statistico, ha fatto benissimo. Lo ha sostituito in 11 occasioni , ieri sera è arrivata l'ottava vittoria della sua gestione ad interim".

Dipo la partita, Landucci ha scherzato su sul calcio di Allegri e sulle critiche:

«In questi giorni facevo questa riflessione: una volta ci dicevano che vincevamo di corto muso. Adesso ci criticano perchè prendiamo troppi gol, prima chi vinceva 3-4 faceva calcio spettacolo» ha spiegato il vice allenatore azzurro, ieri sera corso in campo al fischio finale di una partita che ha saputo dirigere alla perfezione «Bisogna evitare quei gol che prendiamo e c stiamo lavorando. Le partire si vincono a centrocampo, è la parte più importante e da quando l'abbiamo ritrovato siamo migliorati».