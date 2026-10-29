"Si teme qualcosa di serio". Infortunio Lobotka in Monza-Napoli: gli aggiornamenti

Ultime notizie calcio Napoli - Napoli con il fiato sospeso per Stanislav Lobotka. Il centrocampista ieri è uscito per infortunio durante Monza-Napoli e le sensazioni non sono per niente positive. Potrebbe essere davvero qualcosa di serio per il centrocampista slovacco che oggi farà tutti gli accertamenti del caso per scoprire l'entità del problema alla caviglia.

Infortunio Lobotka a Monza, le ultime

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda l'infortunio di Stanislav Lobotka ieri in Monza-Napoli. Si teme qualcosa di serio per il centrocampista slovacco. Oggi il calciatore si sottoporrà agli esami strumentali:

"Il dato più oscuro della serata è certamente l'infortunio di Lobotka. Un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra che spaventa: è uscito in barella, le mani sul volto rigato dalle lacrime. Si teme qualcosa di serio e si attendono gli esami: «Non so con precisione cosa abbia, ma certamente non sta bene», aggiunge Landucci".