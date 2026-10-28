Di Lorenzo a DAZN: "Ci tenevamo a vincere, il risultato era troppo importante! Politano si è sempre sacrificato per la squadra, ha sempre dato il suo contributo"

Ultime notizie Napoli - Giovanni Di Lorenzo, difensore e capitano della SSC Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la partita Monza-Napoli 1-4.

Di seguito le sue dichiarazioni:

"Dobbiamo migliorare il fatto di difenderci e tenere più il possesso. Nel secondo tempo ci siamo riusciti, abbiamo fatto la partita. Siamo contenti del risultato, ci tenevamo a tornare alla vittoria in trasferta e a vincere. Il risultato era troppo importante, oggi per noi c’era solo la vittoria.

La gente guarda i numeri, i gol e gli assist, ma Politano si è sempre sacrificato per la squadra. È uno che dà il massimo in campo, al di là di qualche gol in meno il suo contributo c’è sempre stato. Poi se quest’anno inizia a ributtarla dentro siamo tutti contenti".