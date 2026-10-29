Marianucci a Mediaset: "Magari è l'inizio di un nuovo Napoli! Ma dobbiamo migliorare in quest'aspetto"

Il difensore dei partenopei Luca Marianucci ha parlato in mixed zone a SportMediaset del successo in Monza-Napoli 1-4:

"Sicuramente quando vinci 4-1 le cose vanno sempre bene ma noi dobbiamo cercare di limare gli errori: anche oggi abbiamo subito gol, sono sette in tre partite. E sicuramente andrà migliorato quest'aspetto col mister. Siamo stati bravi e lucidi col possesso palla nel secondo tempo, è chiaro che se hai l'occasione e la butti dentro, sembra che va tutto bene.

Quinta partita di fila subendo gol, qual è il problema? Andrà analizzato, è una costante che ci portiamo da inizio campionato: dobbiamo ritrovare la solidità difensiva perché davanti creiamo e quando stiamo bene come stasera, facciamo anche tanti gol. Dobbiamo esser più bravi tutti dietro essendo più compatti, senza regalare gol. In certe occasioni li abbiamo regalati, oggi son stati bravi a crearselo.

Napoli tutto d'attacco? Sicuramente pressiamo molto alti e quindi crei molte più occasioni ma dobbiamo esser pronti a non prendere ripartenze. Se non li prendi al massimo pareggi, se ne fai tanti è più probabile che tu vinca! Ma capita anche che gli altri ne fanno uno in più di te, come è capitato...

Questa è la partita della svolta, comincia da qui il campionato del Napoli? Ora avremo due trasferte molto importanti, questo è un trampolino di lancio da portarsi dietro: era una partita che andava vinta e l'abbiamo portata a casa, magari questo è l'inizio di un nuovo Napoli".