Alvino: "Pragmatismo, cazzimma e gran secondo tempo! Allegri dalla tribuna firma una vittoria di pura strategia"

Il giornalista Carlo Alvino sui propri profili social analizza e valuta la vittoria per 4-1 ottenuta dal Napoli a Monza:

"Pragmatismo, cazzimma e gran secondo tempo. Tre punti d’oro per il Napoli di Allegri che travolge il Monza 4-1! Bisognava vincere e si è vinto (bene solo nella ripresa). Niente formazioni sperimentali, nessun turnover, Allegri dalla tribuna firma una vittoria di pura strategia. La squadra non va nel panico sull’1-1, attende il momento giusto e colpisce tre volte nella ripresa. C’è tantissimo ancora da lavorare perché il primo tempo non è piaciuto granché. Ma i segnali positivi ci sono e vanno coltivati. I frutti del lavoro del Mister: Hojlund torna al gol, esordio di Marianucci in difesa, De Bruyne entra e segna subito, Anguissa e McTominay dominano il centrocampo. Il Napoli recupera tre punti a Milan e Juve in classifica e guarda avanti con rinnovato ottimismo. La firma è di Max Allegri!"