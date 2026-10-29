Marianucci torna in campo dopo l'infortunio: "Odori, sensazioni ed emozioni che quando ritrovi capisci quanto ti erano mancate" | FOTO

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Autore Simone Guadagno Giornalista pubblicista · Specialista SEO
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Ultime notizie Napoli - Luca Marianucci è ritornato in campo dopo l’infortunio. Il difensore della SSC Napoli è entrato in campo all’intervallo della partita Monza-Napoli 1-4 dopo una lunga assenza dal terreno di gioco: l’azzurro si era infortunato ad agosto in occasione dell’amichevole contro il Celta Vigo a Castel di Sangro.

Monza-Napoli 1-4, rientro Marianucci: il commento social

Con un post pubblicato su Instagram, Marianucci ha celebrato così il rientro:

"Odori, sensazioni ed emozioni che quando ritrovi capisci quanto ti erano mancate".

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