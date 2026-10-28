Politano a DAZN: "Sono felice di giocare qualche metro più avanti, tutto è più semplice con giocatori di qualità"

Ultime notizie Napoli - Matteo Politano è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la partita Monza-Napoli 1-4.

Di seguito le sue dichiarazioni:

"Giocando qualche metro più avanti ho più spunto nell’uno contro uno, di questo ne sono felice. Quando hai questi giocatori di qualità è tutto più semplice. L’assist di Di Lorenzo per Hojlund? Un bel +1 al Fantacalcio".