Politano a DAZN: "Sono felice di giocare qualche metro più avanti, tutto è più semplice con giocatori di qualità"
Le Interviste 23:32
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Ultime notizie Napoli - Matteo Politano è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la partita Monza-Napoli 1-4.
Monza-Napoli 1-4, intervista Politano a DAZN
Di seguito le sue dichiarazioni:
"Giocando qualche metro più avanti ho più spunto nell’uno contro uno, di questo ne sono felice. Quando hai questi giocatori di qualità è tutto più semplice. L’assist di Di Lorenzo per Hojlund? Un bel +1 al Fantacalcio".
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