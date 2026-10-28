Politano a DAZN: "Sono felice di giocare qualche metro più avanti, tutto è più semplice con giocatori di qualità"

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Autore Simone Guadagno Giornalista pubblicista · Specialista SEO
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Ultime notizie Napoli - Matteo Politano è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la partita Monza-Napoli 1-4.

Monza-Napoli 1-4, intervista Politano a DAZN

Di seguito le sue dichiarazioni:

"Giocando qualche metro più avanti ho più spunto nell’uno contro uno, di questo ne sono felice. Quando hai questi giocatori di qualità è tutto più semplice. L’assist di Di Lorenzo per Hojlund? Un bel +1 al Fantacalcio".

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