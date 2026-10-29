Infortunio Lobotka, Il Mattino: possibile lungo stop, ecco cosa teme lo staff medico della SSC Napoli

Ultime notizie SSC Napoli - L'infortunio di Stanislav Lobotka è stata senza dubbio la nota stonata della serata di Monza-Napoli 1-4. Lo slovacco ha lasciato lo stadio in stampelle.

L'edizione odierna de Il Mattino sull'infortunio di Lobotka scrive:

"La botta è stata tremenda, si è capito immediatamente anche guardando i gesti del diretto interessato. Lobotka è rimasto per tutto il match negli spogliatoi, insieme con lo staff medico che ha provato sin da subito a capire cosa fosse successo dopo quell'incidente di campo. La prima diagnosi è trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra ma sta bene solo sulla carta. Oggi, a Napoli, gli accertamenti decisivi che diranno quanto i legamenti sono stati interessati. E, soprattutto, se sono l'unica parte interessata visto il timore dello staff azzurro di un interessamento ulteriore dell'articolazione. Si capirà quanto resterà ai box: probabilmente tanto. È l'ennesima fine sfortunata per un azzurro: lo slovacco è il 13° azzurro ko da inizio anno, si aggiunge a una squadra corposa e rischia di restare per diverso tempo in infermeria. Aver riscoperto il regista De Bruyne fa sospirare Max, ma lo stop di Lobo è l'ennesimo pessimo conto aperto con la sfortuna".