Monza-Napoli, i convocati di Juric: assente l'ex azzurro Folorunsho
Notizie 19:54
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Questi i convocati di Ivan Juric per la partita di domani contro il Napoli. Assente l'ex azzurro Michael Folorunsho:
1 Tornqvist, 2 Goglichidze, 3 Lucchesi, 6 Antov, 7 Mangas, 8 Foe Ondoa, 9 Varela, 10 Cutrone, 11 Forson, 14 Akinsanmiro, 16 Ngonge, 19 Birindelli, 20 Thiam, 21 Colombo, 22 Zeballos, 24 Bakoune, 26 Ciurria, 27 Touré, 28 Colpani, 43 Strajnar, 44 Carboni, 46 Robinson, 47 Mota Carvalho, 60 Kouadio, 80 Mout
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