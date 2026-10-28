Sky - Bruttissime notizie per Lobotka: si teme infortunio serio, esami in corso

Bruttissime notizie per il Napoli e Stanislav Lobotka, si teme un infortunio serio per il centrocampista slovacco che è uscito in barella a fine primo tempo per un serio problema tra la caviglia e il polpaccio dopo uno scontro con Mangas.

Infortunio Lobotka: la situazione

Arrivano bruttissime notizie per Stanislav Lobotka: in corso esami radiografici, si teme un infortunio serio e lungo. Arrivano le parole di Massimo Ugolini: "Lobotka, si teme un brutto infortunio. Non arrivano buone notizie per Lobotka, in questo momento stanno facendo esami radiografici per capire se c'è qualcosa di serio".